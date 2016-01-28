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الهيئة العليا للمفاوضات بسوريا: مباحثات جنيف لتشكيل حكومة انتقالية

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الهيئة العليا للمفاوضات بسوريا: مباحثات جنيف لتشكيل حكومة انتقالية الهيئة العليا للمفاوضات بسوريا: مباحثات جنيف لتشكيل حكومة انتقالية
أفادت فضائية " سكاى نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل بأن المتحدث الرسمى باسم الهيئة العليا للمفاوضات رياض نعسان أغا، قال أن مفاوضات جنيف ستكون حول تشكيل حكومة انتقالية وليس حكومة وحدة وطنية بسوريا، مؤكدا على أنهم جادون فى المشاركة بمفاوضات جنيف ولكن من يعيق إنطلاقها هو من يمارس قصف المدنيين وتجويعهم.

وأضاف رياض نعسان وفق تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس بأنهم تلقوا ردا "إيجابيا" على الاستفسارات التى أرسلناها لديمستورا، مشيرا إلى أن احتمال مشاركتنا فى جنيف ارتفع إلى 70% ، مضيفا "ننتظر أجوبة من الأمم المتحدة بشأن تطبيق القرار الدولى 2254 ورفع الحصار عن المدن.
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