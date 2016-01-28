القوى العاملة تطلق برنامج تدريبي للشباب لمدة شهرين بالوادي الجديد‎

أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بالوادي الجديد، الخميس، عن اطلاق برامج للتدريب المهني؛ لتأهيل الشباب من الجنسين لسوق العمل للمساهمة فى توفير فرص عمل، والحد من البطالة، وذلك من خلال تنظيم دورات حرفية على المهن المتاحة بمركز التدريب المهني التابع للمديرية بمدينة الخارجة، اعتبارًا من يوم الأثنين المقبل.

وقال أحمد خاطر، مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد، إن الدورات مستمرة حتى أول أبريل القادم، وستكون تحت إشراف مدربين متخصصين، وتشمل (الارابيسك – التطريز اليدوي – اللحام – الخراطة).

وأضاف أنه يشترط فى المتقدم أن يكون متفرغاً ولا يعمل بالقطاع العام والحكومي ولا يتجاوز السن 35 عاماً.

وأشار إلى، أن المركز يقدم شهادات تدريب معتمدة لمن يجتاز الاختبار النهائي، وبدل انتقال عن كل يوم، قدره 10 جنيه وحوافز للمتفوقين، موضحا أنه على من يرغب في التدريب، التقدم لمقر مديرية القوى العاملة بمدينة الخارجة.