مصرع 3 أشخاص واصابة آخر في حادث تصادم بالوادى الجديد‎

لقي 3 أشخاص مصرعهم، الخميس، وأصيب آخر، في حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل وأخرى ربع نقل، على طريق “الواحات البحرية – الفرافرة”.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا، يفيد بوصول 3 جثث إلى مشرحة مستشفي الفرافرة المركزي، في حادث تصادم بطريق الواحات البحرية .

وتبين تصادم سيارة نقل ثقيل، مع أخرى ربع نقل بالمواجهة في الكيلو 100 بالطريق الواصل بين الواحات البحرية والفرافرة، وأسفر عن مصرع كلٍ من “أحمد جلال محمود “، و “احمد ابراهيم محمود” من شبرا خيت، محافظة البحيرة، وآخر مجهولة الهوية”، وإصابة “باسم عادل عامر عبدالرؤوف” 48 سنة، بجروح متفرقة .

تحرر محضر عن الحادث، وجار إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، والتصريح بدف جثث المتوفين.