مدير أمن السويس: سنحمي أقسام الشرطة والمتظاهرين السلميين في 30 يونيو

أكد اللواء طارق نصار، مدير أمن السويس، أن قوات الشرطة بالسويس ستقوم بحماية المتظاهرين السلميين خلال مظاهرات 30 يونيو، وأن دور الشرطة سينصب فقط فى التواجد داخل أماكن عملها بمديرية أمن السويس وأقسام الشرطة الخمسة فيصل وعتاقة والأربعين والسويس والجناين.

وقال طارق نصار ، خلال إجتماعه مع اللواء حسن عيد حكمدار الأمن والعميد عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بالمحافظة و45 من ضباط الأفرع المختلفة وإدارات المباحث

> التابعة لمديرية أمن السويس ، إن هناك حماية خاصة لأقسام الشرطة بالسويس ستتم عن طريق تزويد الاقسام بمجموعات من فرق قوات الأمن الموجودة بمعسكر الامن بطريق ناصر بالسويس إلى جانب وجود لواء شرطة داخل كل قسم .

وأكد أن تعليمات وزارة الداخلية واضحة بشأن عدم الاحتكاك الخارجى مع جمهور المواطنين وعد السماح بإقتحام المنشآت الشرطية .

وأكد أنه سيتم فرض سياج امنى من قبل القوة الامنية الموجودة حول مديرية الأمن، إلى جانب قيام الجيش بعمل كردون أمنى حول مبنى المحافظة ومديرية الأمن ، مؤكدًا أن حماية مبنى المحافظة ستقع على عاتق القوة التأمينية التابعة للقوات المسلحة والجيش الثالث الميداني.

وأعلن مدير أمن السويس عن أنه سيتم ترحيل جميع السجناء المتواجدين بسجن قسسم عتاقة العمومى الى سجون بالقاهرة وليمان طرة ، وأنه سيتم ترحيل المحبوسين على ذمة العرض على النيابة والمحبوسين احتياطيًا إلى قيادة الجيش الثالث مساء الجمعة القادم.