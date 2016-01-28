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مران الأهلي - تأهيل خاص لصالح جمعة وإيفونا

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مران الأهلي - تأهيل خاص لصالح جمعة وإيفونا مران الأهلي - تأهيل خاص لصالح جمعة وإيفونا

أدى ثنائي الأهلي المصاب صالح جمعة وماليك إيفونا تدريبات تأهيلية خاصة دونا عن باقي الفريق.

واكتفى الثنائي بالجري حول الملعب فقط، خلال تدريبات الأهلي الصباحية اليوم الخميس، استعدادا لمباراة إنبي في الدوري.

التدريب شهد أيضا جلسة خاصة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وجيلبيرتو ظهير أيسر الفريق الأنجولي السابق.

وكان ثنائي المحترفين السابق في الأهلي جيلبيرتو وفلافيو قد حضرا إلى مران اليوم، ليسلمان على باقي اللاعبين "طالع التفاصيل".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم 3 فبراير المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

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