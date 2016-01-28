تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بعد دقائق من بدء اللجنة بالدقهلية

بدأ منذ قليل امتحان نصف العام، لمادة الدراسات الاجتماعية، لطلاب الصف الثالث الإعدادى، بمحافظة الدقهلية، وتم تسريب أسئلة الامتحان، فى الدقائق الأولى من بداية الامتحان.

وتداول طلاب وأولياء أمور، بمحافظة الدقهلية، ورقة أسئلة الامتحان ، بعد دقائق من بدء الامتحان، وقام العديد من أولياء الأمور وأًصدقاء بإرسالها للطلاب الممتحنين، عبر رسائل "واتس آب"، وقاموا بحل الأسئلة وإرسالها لطلاب ممتحنين باللجان عبر الإنترنت.

يذكر أن 95 ألفا و640 طالبا وطالبة، موزعين على 534 لجنة على مستوى مدارس المحافظة، يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الأول، بمحافظة الدقهلية.

- تسريب امتحان "الهندسة" للشهادة الإعدادية بعد بدايته بدقائق فى الدقهلية

- تسريب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بعد دقائق من بدء اللجنة بالدقهلية