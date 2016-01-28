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مصر تتسلم 3 مقاتلات رافال جديدة من فرنسا

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مصر تتسلم 3 مقاتلات رافال جديدة من فرنسا مصر تتسلم 3 مقاتلات رافال جديدة من فرنسا
أعلنت القوات المسلحة المصرية، انضمام 3 مقاتلات حديثة من طراز رافال إلى القوات الجوية المصرية، التى تمثل الدفعة الثانية المتفق عليها مع الجانب الفرنسى.

ومن المنتظر أن تحلق الرافال فى سماء القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر يرافقها فريق الألعاب الجوية، اليوم الخميس، احتفالاً بوصولها، وتقدم مقاتلات الرافال عروضًا جوية فى سماء القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر.

وأكدت القوات المسلحة أن الرافال تمثل خطوة نوعية فى زيادة قدراتها على القيام بمهامها فى دعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

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مصر 365

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