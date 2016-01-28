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"الداخلية" تسهل إجراءات جوازات السفر لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

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"الداخلية" تسهل إجراءات جوازات السفر لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة "الداخلية" تسهل إجراءات جوازات السفر لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
أنهت وزارة الداخلية إجراءات استخراج جواز سفر للمواطنة "اعتماد محمود حميدة"، خارج قسم جوازات شبرا الخيمة، حيث تم تكليف أحد العاملين بالقسم بمتابعة حالة المذكورة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستخراج جواز السفر الخاص بها.

واستقبل قسم جوازات شبرا الخيمة، المواطن أحمد إسماعيل خليل، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء استخراج جواز السفر الخاص به داخل القسم دون تحمله أدنى معاناة.

وأكدت الداخلية استمرار اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كل المواقع الشرطية.

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