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ارتفاع وفيات حادث تصادم كفر الشيخ لـ 6 وإصابة 21 آخرين

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ارتفاع وفيات حادث تصادم كفر الشيخ لـ 6 وإصابة 21 آخرين ارتفاع وفيات حادث تصادم كفر الشيخ لـ 6 وإصابة 21 آخرين
قال طارق عامر المتحدث الإعلامى لمديرية الصحة بكفر الشيخ، إن عدد الوفيات فى حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الدولى الساحلى ببلطيم ارتفع لـ6 أشخاص وإصابة 21 آخرين جميعهم من أسرة واحدة كانوا قادمين من عرس.

وأضاف سالم أبو شعير، المسئول الإعلامى بمستشفى كفر الشيخ العام، أن عدد الوفيات 6 أشخاص والمصابين 21 شخصاً فى حادث التصادم بالطريق الدولى الساحلى، ومن لقوا مصرعهم فى الحادث هم إبراهيم مندى السيد 36 سنة، ومحمد السيد محمد 23سنة، ومحمود عبد الحميد محمد 20 سنة، ونادية مصطفى زايد 45 سنة، وعلى مصطفى على غريب 7 سنوات، وسامية السيد زايد 35 سنة، وتم نقل جثامينهم لمشرحة مستشفى بلطيم المركزى.

وتضم قائمة المصابين، متولى فوزى أحمد متولى 27 سنة، وأحمد عادل فهمى 22 سنة، وسمر على غريب 20 سنة، وصابرين السيد محمد 50 سنة، ورحمة عادل فهمى 10سنوات، وروان فهمى السيد 12سنة، ومريم فهمى السيد 15سنة، وفهمى السيد فهمى 40 سنة، وفايزة محمد السعيد فايز 50 سنة، وعمر محمد السيد 13 سنة، ووفاء كمال محمود 27 سنة، وآدم مصطفى على غريب 40 سنة، والسيد خميس إبراهيم 26 سنة، ومحمد سالم محمد 26 سنة، وأحمد عادل السيد 30 سنة، وإبراهيم فهمى السيد 35 سنة، وسارة إبراهيم مندى سنة، ويحى محمود عبد الحميد 27 سنة، وسارة محمود عبد الحميد 25 سنة، ونادية السيد محمد 30 سنة، وحنان السيد محمد 13سنة ومصطفى على محمد 30 سنة.


>حادث تصادم كفر الشيخ (1)

حادث تصادم كفر الشيخ (2)

حادث تصادم كفر الشيخ (3)
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