أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اشتباكات بالأسلحة البيضاء والخرطوش بين طلاب مدرستين فى أسيوط

Google+ Print
اشتباكات بالأسلحة البيضاء والخرطوش بين طلاب مدرستين فى أسيوط اشتباكات بالأسلحة البيضاء والخرطوش بين طلاب مدرستين فى أسيوط
وقعت منذ قليل اشتباكات عنيفة بين طلاب مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية، وطلاب مدرسة الثانوية الزراعية، استخدمت فيها الأسلحة الخرطوش والبيضاء بشارع المكتبات بمدينة أسيوط.

وكان الطلاب قد خرجوا من المدرستين ونشبت مشاجرات فيما بينهم بشارع المكتبات، مستخدمين الأسلحة النارية "الخرطوش" والبيضاء "المطاوى" والأحزمة والعصى، واقتحموا أبراج الزراعيين بمنطقة ستى بشارع المكتبات.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع المشاجرة وفر الطلاب هاربين فى الشوارع الجانبية بمجرد وصول القوات.


>- مصرع سيدة وإصابة زوجها بتسمم عقب تناولهما وجبة تونة فاسدة بأسيوط
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365