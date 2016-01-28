اشتباكات بالأسلحة البيضاء والخرطوش بين طلاب مدرستين فى أسيوط

وقعت منذ قليل اشتباكات عنيفة بين طلاب مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية، وطلاب مدرسة الثانوية الزراعية، استخدمت فيها الأسلحة الخرطوش والبيضاء بشارع المكتبات بمدينة أسيوط.

وكان الطلاب قد خرجوا من المدرستين ونشبت مشاجرات فيما بينهم بشارع المكتبات، مستخدمين الأسلحة النارية "الخرطوش" والبيضاء "المطاوى" والأحزمة والعصى، واقتحموا أبراج الزراعيين بمنطقة ستى بشارع المكتبات.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع المشاجرة وفر الطلاب هاربين فى الشوارع الجانبية بمجرد وصول القوات.

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