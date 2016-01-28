انخفاض أسعار المحروقات لشهر فبراير المقبل

أعلنت لجنة متابعه أسعار الوقود برئاسة سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة وحضور أعضاء اللجنة في ختام اجتماعها اليوم في مقر وزارة الطاقة في أبوظبي عن تخفيض جديد في أسعار المحروقات لشهر فبراير المقبل بمعدل /7/ في المائة لمنتجات الغازولين الثلاث و/ 15/ في المائة للديزل .

وتم تحديد أسعار بيع مادتي الجازولين والديزل في محطات الدولة كافة لشهر فبراير المقبل على النحو التالي .. وقود الديزل / 1.37 / درهم لليتر والغازولين سوبر 98 بــ /1.58 / درهم لليتر وخصوصي 95 بــ / 1.47 / درهم لليتر وإي بلاس 91 بــ / 1.40 / درهم لليتر .

وبلغ الانخفاض في أسعار شهر فبراير 7 في المائة في منتجات الجازولين الثلاث .. بينما بلغ / 15 / في المائة في منتج الديزل وبهذا التغير أصبحت أسعار الديزل أقل من أسعار الجازولين في الدولة.

وذكر رئيس اللجنة أن الاسعار التي ستطبق اعتبارا من يوم الأثنين المقبل الأول من فبراير تم تحديدها وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل لشهر يناير الحالي مع إضافة التكلفة التشغيلية لشركات التوزيع.

وأضاف سعادته أن اللجنة ستعقد اجتماعها القادم في 28 فبراير المقبل لتحديد أسعار شهر مارس القادم.