القوات المسلحة تطلق بطاقة «حماة الوطن»

أطلقت القوات المسلحة اليوم بطاقة "حماة الوطن" إحدى المبادرات الخدمية والاجتماعية لمنتسبيها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة من العسكريين والمدنيين والمتقاعدين.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي للتوقيع على مذكرات التفاهم بين القوات المسلحة وعدد من الشركات والمؤسسات الرائدة في الدولة.

وقع مذكرات التفاهم من جانب القوات المسلحة .. سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي رئيس هيئة الإمداد في القوات المسلحة وعدد من ممثلي الشركات التي تم الاتفاق معها.

وأشاد سعادة اللواء الركن رئيس هيئة الإمداد بالدعم المتواصل والكبير الذي تحظى به القوات المسلحة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" وباهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وأكد أن قيادتنا الحكيمة حرصت على الاهتمام بأبناء الإمارات وعطائهم الإنساني ودورهم الإيجابي الفاعل في الحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته وسيادته ولا سيما أبناء القوات المسلحة الذين يشكلون درع الوطن وسياج الأمة المنيع.

وقال رئيس هيئة الإمداد إن القوات المسلحة تهدف ومن خلال إصدار بطاقة " حماة الوطن " تحقيق الدعم وتعزيز سبل التعاون بين المؤسسات العسكرية والتجارية إضافة الى توفير أفضل المميزات وأحسن المستويات الخدمية لمنتسبيها لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية المتنوعة من خلال إقامة شراكات فاعلة وناجحة مع المؤسسات التجارية المختلفة.

وأشار إلى أن بطاقة " حماة الوطن " هي بطاقة امتيازات وخصومات تمنح حصريا لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة "العسكريين والمدنيين والمتقاعدين" ولا تحمل أي صفة مصرفية او ائتمانية ويقتصر استخدامها لدى الجهات والشركات والمؤسسات المعتمدة من قبل القوات المسلحة وذلك للحصول على تلك الامتيازات والخصومات وتمنح " بطاقة حماة الوطن " لجميع منتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة ممن أمضوا في الخدمة مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وبين أنه سيتم الإعلان عن أي عروض ترويجية أو خدمات إضافية من خلال إرسال رسالة نصية على هواتف حاملي البطاقة وعلى مدار السنة .

وقال سعادة اللواء الركن طيار البلوشي إن الجهات والخدمات التي سيستفيد منها حاملو بطاقة "حماة الوطن" تشمل شركات الطيران وشركات الاتصالات ووكالات السيارات وشركات التأمين وتأجير السيارات والفنادق والجامعات والمدارس والأندية الرياضية وخدمات الأفراح والعديد من المؤسسات الخدمية الأخرى.

من جانبهم عبر عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الموقعة عن سعادتهم بتوقيع مذكرات التفاهم .. مؤكدين التزام وحرص القطاع الخاص على تقديم خدماته لكل فئات المواطنين على اختلاف مواقعهم خاصة منتسبي القوات المسلحة الذين يستحقون منا كل الشكر والتقدير على ما يقومون به في سبيل خدمة الوطن .