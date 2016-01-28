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مدير أمن الغربية لأهالى زفتى: ضربتم أروع الأمثلة فى التصدى لأعداء الوطن

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مدير أمن الغربية لأهالى زفتى: ضربتم أروع الأمثلة فى التصدى لأعداء الوطن مدير أمن الغربية لأهالى زفتى: ضربتم أروع الأمثلة فى التصدى لأعداء الوطن
وجه اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، رسالة شكر لأبناء محافظة الغربية لمشاركتهم الضباط والأفراد والمجندين بعيد الشرطة.

وقال مدير أمن الغربية فى بيان رسمى صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية أخص بالشكر أهالى مدينة زفتى لما لهم من حس وطنى وانتماء حقيقى ولضربهم أروع الأمثلة فى التصدى لـ"أعداء وطننا الحبيب " والوقوف دون خوف أمام الخونة.

واستطرد مدير أمن الغربية، قائلا "لقد استطاع أبناء مدينة زفتى التصدى بشجاعة لمجموعة من الخارجين أنصار جماعة الإخوان الإرهابية المناهضين للجيش والشرطة المصرية، ولقد سطر هؤلاء المواطنون الشرفاء صفحة ناصعة البياض قوامها حب الوطن والولاء لأرض سخية أعطت وقيادة حكيمة دعمت وستظل العلاقة قوية متينة بين الجيش والشرطة والشعب .

وإن ما قدمه المخلصون الأوفياء من أهالى مدينة زفتى يعد نقطة انطلاق حقيقية وشاهدا على عمق ومتانة العلاقة بين كافة أطياف المجتمع المصرى بصفة عامة والشرطة المصرية بصفة خاصة، والتى ستبقى دائما أقوى من محاولات النيل منها أو المساس بها مرة أخرى.

وأضاف مساعد وزير الداخلية: أتمنى أن يكون هؤلاء الشرفاء نموذجا لغيرهم من أبناء هذا الوطن للاقتداء بهم وأن تكون تجربه واعدة آمل تعميمها فى ربوع كلها واليوم نجدد معكم العهد بأن نظل جميعا أوفياء لوطننا واعين ومدركين للعلاقة الحميمية التى تجمعنا تحت مظلة هذا الوطن، الذى سيظل رغم أنف الحاقدين منارة شامخة على مر العصور والأزمان.

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مصر 365

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