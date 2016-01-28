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مران الأهلي - فلافيو وجيلبيرتو حاضران.. عودة فتحي ومعايشة أردنية

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مران الأهلي - فلافيو وجيلبيرتو حاضران.. عودة فتحي ومعايشة أردنية مران الأهلي - فلافيو وجيلبيرتو حاضران.. عودة فتحي ومعايشة أردنية

خاض نادي الأهلي مرانه الصباحي اليوم الخميس في مقر النادي بالجزيرة في حضرو اللاعبين غير المستدعين لقائمة منتخب لوديتي الأردن وليبيا.

شهد المران عودة أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق بعد غيابه عن مران يوم أمس الأربعاء لتواجده في قطر لأمور شخصية.

عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الكرة والقائم بأعمال المدير الفني مؤقتا ألقى محاضرة على اللاعبين لمدة 15 دقيقة.

وأثناء المران، حضر ثنائي الفريق الأنجولي السابق جيلبيرتو وأمادو فلافيو ليقطعان التمرين ويسلمان على اللاعبين الذين قابلوهم بترحاب شديد.

من جهة أخرى، تواجد عمار الزريقي مدير قطاع الناشئين بنادي حسين إيربد الأردني في التدريب لقضاء فترة معايشة مع الأهلي، إ تربطه علاقة وطيدة مع محمد عبد العظيم عظيمة المدرب العام للنادي الأحمر.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على فترتين صباحية ومسائية، استعدادا لمواجهة إنبي يوم 3 فبراير المقبل.

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