وزير العدل: نقل مشرحة زينهم إلى مدينة بدر قريبًا

أكد وزير العدل المستشار أحمد الزند، أن الوزارة عملت على تطهير مصلحة الطب الشرعي من أذناب تنظيم الإخوان الإرهابي خلال الفترة الماضية.

وأوضح الزند، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن الوزارة وفرت كافة متطلبات الحصول على الأجهزة الحديثة لخدمة المصلحة، ولمواكبة العالم في أعمال الطب الشرعي.

وعن إمكانية نقل مشرحة زينهم من عدمه، قال الزند، إن مكان مشرحة زينهم الحالي مزعج جدًا، لافتا إلى أن الوزارة حصلت على 10 أفدنة بمدينة بدر تمهيدًا لبناء مشرحة جديدة.

وأشار وزير العدل، إلى أنه سيتم البدء في بناء المشرحة الجديدة، قريبا، خاصة وأن المهندس الاستشاري قارب على الانتهاء من جميع الرسومات الهندسية للمنطقة، التي سيكون بها مسجدًا بجوار المشرحة.

وأضاف، أن أسباب اختيار مدينة بدر لتكون مكانا للمشرحة الجديدة، تكمن في قربها من كافة الطرق الرئيسية التي تربط جميع المحافظات.