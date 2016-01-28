بالصور.. علاج ألف مواطن مجانا بقافلة طبية لجامعة المنصورة بمركز بلقاس

نظم قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بطب جامعة المنصورة، قافلة طبية لمدينة المعصرة بمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع كلية الطب، وكلية طب الأسنان وبالتعاون مع الدكتور هانم أحمد العرس مدير إدارة الشئون الصحية بمركز بلقاس، وشركة أبيكو للصناعات الدوائية، خلال اليومين الماضيين.

وقالت، الدكتورة نسرين صلاح عمروكيل كلية الطب لشئون المجتمع وتنمية البيئة، إن هدف القافلة علاج العديد من أهالى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، خاصة غير القادرين بإرسال أطباء متخصصين فى عدة تخصصات، مثل أمراض الباطنة المتوطنة، والصدرية، والعيون، والأورام، وطب الأسنان، والروماتيزم، والجلدية لعلاج أهالى بالمنطقة، كل حسب تخصصه وتحويل من يحتاج منهم لرعاية أكثر إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

كما قدم الدكتور عصام عطية المدرس المساعد بمركز الأورام، محاضرة توعوية بمستشفى بلقاس المركزى عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدى، مركزا على أسباب الإصابة به وطرق الفحص الذاتى له وكيفية العلاج منه، كما تحدثت الدكتورة نسرين المرسى المدرس المساعد بقسم الأمراض الصدرية بطب المنصورة مع الأهالى المتواجدين بمركز طب الأسرة بالمعصرة، عن مخاطر التدخين على كافة أفراد الأسرة.

تم خلال القافلة الكشف على ما يقرب من ألف مريض، على حسب بيان جامعة المنصورة، داخل مركز طب الأسرة بالمعصرة فى تخصصات أمراض الباطنة المتوطنة، والصدرية، والعيون، والأورام، وطب الأسنان، والروماتيزم، والجلدية، وتوفير الأدوية اللازمة لهم، وتحويل من تستدعى حالته إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

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