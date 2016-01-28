طب المنصورة تنظم قوافل طبية بمركز بلقاس

نظم قطاع شون البيئة وخدمة المجتمع بطب المنصورة قافلة طبية لمدينة المعصرة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، برئاسة الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب لشئون المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة كلية طب الأسنان.

وأكدت نسرين صلاح عمر، أن هدف القافلة علاج العديد من أهالى مركز بلقاس محافظة الدقهلية خاصة غير القادرين بإرسال أطباء متخصصون فى عدة تخصصات مثل أمراض الباطنة المتوطنة، الصدرية، العيون، الأورام، طب الأسنان ،الروماتيزم والجلدية لعلاج هؤلاء الأهالى كل حسب تخصصه وتحويل من يحتاج منهم لرعاية أكثر إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

وقدم الدكتور عصام عطية المدرس المساعد بمركز الأورام، محاضرة توعوية بمستشفى بلقاس المركزى عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدى مركزا على أسباب الإصابة به وطرق الفحص الذاتى له وكيفية العلاج منه، كما تحدثت الدكتورة نسرين المرسى المدرس المساعد بقسم الأمراض الصدرية بطب المنصورة مع الأهالى المتواجدون بمركز طب الأسرة بالمعصرة عن مخاطر التدخين على كافة أفراد الأسرة.

وعلي هامش تنسيق قافلة طبية إلي مدينة المعصرة بلقاس قام فريق كلية أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب بالتثقيف الطبي للمجتمع المدني والطبي.

وتم خلال القافلة الكشف على ما يقرب من ألف مريض داخل مركز طب الأسرة بالمعصرة فى تخصصات الباطنة والجلدية والروماتيزم والأورام والعيون والصدر وطب الأسنان وتوفير الأدوية الأمة لهم وتحويل من تستدعى حالته إلى مستشفيات جامعة المنصورة .

واستكملت القافلة الخدمة الطبية والعلاجية في تخصصات طبية مختلفة أيضا مجال طب الأسنان وتم توفير العلاج الازم تبرعا من شركة ايبيكو للصناعات الدوائية.