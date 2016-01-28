بالصور.. محافظ السويس يتفقد منطقة عيون موسى لمتابعة أعمال التطوير

تفقد اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ السويس صباح اليوم الخميس، منطقة عيون موسى بحى الجناين لمتابعة أعمال التطوير بالمزار السياحي والآبار التاريخية التي توقف العمل بها ولمعرفة أسباب التوقف والتأكيد على سرعة استكمال العمل، مشيرا إلى أهمية هذه المنطقة تاريخيا وضرورة وضعها على الخريطة السياحية لتصبح مقصدا سياحيا وترفيهيا للسياح من كل بلدان العالم .إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق قام بزيارة منطقة عيون موسى أكثر من مرة وأعطى تعليمات مباشرة لمحافظ السويس السابق بتطوير منطقة عيون موسى لتصبح منطقة سياحية مفتوحة.
وخلال الجولة التقى محافظ السويس فوجا سياحيا من دولة ماليزيا ورحب بهم وتحدث معهم متمنيا لهم جولة سياحية طيبة بمزار عيون موسى.
يذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق قام بزيارة منطقة عيون موسى أكثر من مرة وأعطى تعليمات مباشرة لمحافظ السويس السابق بتطوير منطقة عيون موسى لتصبح منطقة سياحية مفتوحة.
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