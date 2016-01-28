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شاهد بالفيديو | بعد تجميدها فى الفريزر .. سمكة تعود للحياه مرة أخرى بعدوضعها فى المياه

  • غرائب
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شاهد بالفيديو | بعد تجميدها فى الفريزر .. سمكة تعود للحياه مرة أخرى بعدوضعها فى المياه شاهد بالفيديو | بعد تجميدها فى الفريزر .. سمكة تعود للحياه مرة أخرى بعدوضعها فى المياه

عالم البحار ملئ بالعديد من العجائب و الغرائب ، فهناك العديد من الأسماك الغريبة التى تهل علينا بين الحين و الأخر ، بالإضافة إلى عدد كبير من المخلوقات البحرية الأخرى.

من الطبيعى أن تقوم بوضع سمكة كأى نوع أخر من الأسماك داخل ثلاجتك أو الفريزر ، و لكن الغريب و الطريف فى هذا الأمر أنه بعد أن تقوم بإخراج هذه السمكة من الفريزر تعود للحياه مرة أخرى.

فى مقطع تم نشره على عدد كبير من المواقع و الوثائقية ، و تداوله العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعى ، تم نشر مقطع لأحد الشخاص فى أحد الدول الأسيوية ، و هو يقوم بإخراج سمكة من الديب فريزر و هى مجمدة تمامًا.

بعد أن الشخص بإخراجها و إظهارها أمام الكاميرا مجمدة تمامًا ، قام بوضعها داخل وعاء به كمية من المياه مع سمكة أخرى ، و الطريف أن السمكة المجمدة بعد ذوبان الثلج منها ، قامت بالسباحة عادت من جديد للحياه.

حاز هذا المقطع على عدد كبير من الأشخاص ، اللذين تداولونه فيما بعد على نطاق واسع ، بسبب غرابة و هول ذلك المنظر ، و الذى أثار ذهول الكثير.

يذكر أن إحدى قنوات ناشيونال جيوجرافيك ، قامت بعرض فيلمًا وثائقيًا حول نوع تلك السمكة ، و هناك نوع من الأسماك يستطيع أن يعيش خارج بيئته حتى و إن كان مجمدًا مثل تلك السمكة الغريبة.

شاهد الفيديو :

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