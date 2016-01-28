للمرة الأولى ميشيل اوباما تفشي اسرار زوجها: استغرق وقتاً لكي ينضج

أفصحت سيدة أمريكا الأولى ميشيل اوباما عن بعض اسرار زوجها الرئيس باراك اوباما الخاصة.

وخلال حديثها لبرنامج "The real" الحواري، كشفت اوباما ان زوجها استغرق وقتاً لكي "ينضج".

وعن وضعه عندما كان في المرحلة الثانوية، قالت إن درجاتها في تلك المرحلة من الدراسة كانت أفضل من درجات زوجها، موضحة أن أوباما كان "مراوغاً" في المدرسة.

وتابعت قائلةً: "لم يكن يأخذ المدرسة ولاسيما في المرحلة الثانوية، على محمل الجد. بالكاد كان يؤدي الوظائف المطلوبة منه، وكان يتذمر كثيراً. كان عليه أن يكبر قليلاً".

ولفتت ميشيل التي تحولت مؤخراً الى راقصة، الى أنه "على الرغم من أنه ذهب الى الجامعة مباشرة بعد إنهاء المرحلة الثانوية، إلاً أنه استغرق بعض الوقت أيضاً قبل أن يشعر بالخطر حيال مستقبله، الى أن انتقل في السنة الثانية الى جامعة كولومبيا وقرر أنه عليه أن يحقق شيئاً لنفسه".

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