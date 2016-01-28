الشرطة في مدرسة ابنة هشام سليم للقبض عليها والأخير يستنجد بوزير الداخلية

وصلت سيارة الشرطة إلى مدرسة زين إبنة الفنان هشام سليم للقبض عليها وتنفيذ الحكم بسجنها في قضية الفنانة ياسمين عبد العزيز ضدها وهو ما أثار موجة غضب لدى هشام الذي كتب عدة رسائل على "فيس بوك" موجهة إلى وزير الداخلية قائلاً:"السيد وزير الداخلية:

اليوم وصل الي مدرسة بنتي القاصر بوكس من قسم الهرم ابو النمرس للقبض علي بنتي في المدرسة هل هذا يعقل ؟ في المدرسة ؟

هل وصلنا الي هذا الحد"؟ ثم عاد وقال:" تدليس و تزوير و رشاوي للقبض و سجن بنتي القاصراين انتم يا من تحمون شباب المستقبل

هل ممثلة و زوجها يتحكمون في الداخلية و القضاء ؟مصر رايحة فين" ؟