دراسة: البريطانيات الأكثر وفاة بسرطان الرئة فى أوروبا

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن المزيد من السيدات ستتوفى بسبب مرض سرطان الرئة بالمملكة المتحدة هذا العام أكثر من أى دولة أخرى فى الاتحاد الأوروبى.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن باحثين فحصوا بيانات معدلات الوفيات بكل أمراض السرطان فى دول الاتحاد الأوروبى، ووجدوا أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وأسبانيا سجلوا أكبر المعدلات، فيما كان هناك منذ عام 2011 انخفاض فى معدلات الوفاة بالسرطان بالاتحاد الأوروبى بلغ 8% بين الرجال و3% بين السيدات.

وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن عدد السيدات التى ستتوفى بسرطان الرئة سيكون أعلى فى المملكة المتحدة ليصل إلى 16 ألفا و400 حتى أعلى من الدول التى تسجل معدلات مرتفعة للوفاة بهذا المرض.

وقال كارلو لا فيتشيا بجامعة ميلانو "إن ثمة انخفاضا متوسطا فى معدلات الوفاة بين المصابات بسرطان الرئة فى المملكة المتحدة، غير أن المعدلات المسجلة بالمملكة المتحدة تظل الأعلى مقارنة بدول الاتحاد الأوروبى الأخرى".