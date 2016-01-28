ضبط 3عناصر من تنظيم الإخوان بتهمة تشكيل «حركة رعد سوهاج»‎

ضبطت قوات إدارة الأمن الوطني بسوهاج، 3 عناصر من تنظيم “الإخوان الإرهابي” بمركز طهطا، لعقدهم لقاءات تنظيمية، فضلًا عن تشكيل ما يُسمي ” بحركة رعد سوهاج “، وطباعة منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، حسبما أفادت مديرية الأمن .

وتلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود معلومات لضباط إدارة الأمن الوطني بسوهاج، مفادها قيام عدد من عناصر التنظيم “الإخواني الإرهابي”، بعقد لقاءات تنظيمية، وتشكيل ما يُسمى ” بحركة رعد سوهاج “، حين تم خلال اللقاءات الإتفاق على تنفيذ بعض الفاعليات، وطباعة المنشورات التحريضية ضد مؤسسات الدولة لتوزيعها على المواطنين، وقيامهم بإنشاء وإدارة العديد من الصفحات التحريضية على شبكة التواصل الإجتماعي ” فيس بوك “.

وقامت مأمورية عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، لضبط القائمين على ذلك التحرك، حيث تم ضبط كل من :”خيري محمد محمود سلمي”، 43 سنة – إمام وخطيب ، “محمد عادل مصطفى السيد”، 18 سنة – طالب، و”هشام جمال محمود يوسف”، 20 سنة – طالب، مقيمون بدائرة مركز طهطا، كما تم ضبط ماكينة تصوير خاصة بالأول يتم استخدامها فـي تصوير بعض المنشورات الخاصة بما يسمى “حركة رعد”، وفقًا لما أفادت به إدارة البحث الجنائي.

وأسفر فحص موقف المذكورين عن امتلاكهم حسابات شخصية على شبكة التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، وكذا اشتراكهم فـي العديد من المجموعات السرية والمغلقة، والتي كان يتم من خلالها نشر الموضوعات التحريضية والإثارية.

وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.