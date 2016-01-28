أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 3عناصر من تنظيم الإخوان بتهمة تشكيل «حركة رعد سوهاج»‎

Google+ Print
ضبط 3عناصر من تنظيم الإخوان بتهمة تشكيل «حركة رعد سوهاج»‎ ضبط 3عناصر من تنظيم الإخوان بتهمة تشكيل «حركة رعد سوهاج»‎

أرشيفية

ضبطت قوات إدارة الأمن الوطني بسوهاج،  3 عناصر من تنظيم “الإخوان الإرهابي”  بمركز طهطا، لعقدهم لقاءات تنظيمية، فضلًا عن تشكيل ما يُسمي ” بحركة رعد سوهاج “، وطباعة منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، حسبما أفادت مديرية الأمن .

وتلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود معلومات لضباط إدارة الأمن الوطني بسوهاج، مفادها قيام عدد من عناصر التنظيم “الإخواني الإرهابي”، بعقد لقاءات تنظيمية، وتشكيل ما يُسمى ” بحركة رعد سوهاج “، حين تم خلال اللقاءات الإتفاق على تنفيذ بعض الفاعليات، وطباعة المنشورات التحريضية ضد مؤسسات الدولة لتوزيعها على المواطنين، وقيامهم بإنشاء وإدارة العديد من الصفحات التحريضية على التواصل الإجتماعي ” فيس بوك “.

وقامت مأمورية عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، لضبط القائمين على ذلك التحرك، حيث تم ضبط كل من :”خيري محمد محمود سلمي”، 43 سنة – إمام وخطيب ، “محمد عادل مصطفى السيد”، 18 سنة – طالب، و”هشام جمال محمود يوسف”، 20 سنة – طالب، مقيمون بدائرة مركز طهطا، كما تم ضبط ماكينة تصوير خاصة بالأول يتم استخدامها فـي تصوير بعض المنشورات الخاصة بما يسمى “حركة رعد”، وفقًا لما أفادت به إدارة البحث الجنائي.

وأسفر فحص موقف المذكورين عن امتلاكهم حسابات شخصية على شبكة التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، وكذا اشتراكهم فـي العديد من المجموعات السرية والمغلقة، والتي كان يتم من خلالها نشر الموضوعات التحريضية والإثارية.

وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل