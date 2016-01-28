طبيب المنتخب لـ في الجول: إصابة إكرامي لن تحرمه من مباراة ليبيا

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن إصابة شريف إكرامي لن تحرمه من خوض المباراة المقبلة أمام ليبيا.

منتخب مصر تعرض لهزيمة أمام نظيره الأردني بهدف مقابل لا شيء وديا على استاد أسوان، ضمن استعدادات الفراعنة لملاقاة نيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا. "طالع التفاصيل"

وقال أبو العلا في تصريحات لـ FilGoal.com: "شريف إكرامي تعرض لكدمة قوية في الركبة أثناء تصديه لإحدى الكرات خلال المباراة".

وأضاف "إصابة إكرامي لن تعوقه عن اللحاق بمباراة ليبيا المقبلة، وسيكون أمر مشاركته في يد المدرب هيكتور كوبر".

أبو العلا أتبع "تدريب الخميس سيكون استشفاء فقط للمجموعة التي شاركت أمام الأردن، وجميع اللاعبين بحالة جيدة ولا يعانون من أي إصابات أو إجهاد".

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الليبي يوم الجمعة المقبل 29 يناير الجاري، في ثاني وديات منتخب مصر استعدادا لمواجهة نيجيريا بشهر مارس المقبل في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.