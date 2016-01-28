ضبط مصنع أسمدة زراعية مغشوشة ومسجل خطربحوزته أقراص مخدرة فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط مصنع أسمدة زراعية مغشوشة بداخله51 طن أسمدة مضاف إليها بودرة بلاط بالبحيرة.

شن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع أسمدة زراعية بدون ترخيص كائن بمدينة حوش عيسى لقيامة بإدارة المصنع بدون ترخيص واستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغش الأسمدة بإضافة بودرة بلاط، مما يعرض المحاصيل وصحة المواطنين للخطر وتم ضبط كمية ( 51.480 ) طن أسمدة زراعية مغشوشة ومواد خام مجهولة المصدر، وتحرر المحضر 1071/2016 جنح مركز حوش عيسى.

وتمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط مسجل خطر بحوزته بـ3500 قرص مخدر بقصد الاتجار بالبحيرة.

كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوحمص مفادها قيام كل من "ك.ا.ك" عاطل ومقيم السعرانية قسم كفر الدوار مسجل شقة خطر تحت رقم 576 "فرض سيطرة" فئة ب سبق اتهامه فى (25) قضية متنوعة ( مشاجرة ، سلاح ، أداب ،مخدرات ،سرقة ) آخرهم القضية 3756/2008 جنح قسم ثانى المنتزه الإسكندرية "مخدرات"، "ر.م.ش." عاطل النخلة البحرية أبو حمص، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة متخذين من مدينة أبو حمص مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير الإدارة، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة بمدينة أبوحمص وبحوزتهما 3500 قرص مخدر تامول ومبلغ مالى 500 جنيه، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.