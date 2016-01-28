أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مصنع أسمدة زراعية مغشوشة ومسجل خطربحوزته أقراص مخدرة فى البحيرة

Google+ Print
ضبط مصنع أسمدة زراعية مغشوشة ومسجل خطربحوزته أقراص مخدرة فى البحيرة ضبط مصنع أسمدة زراعية مغشوشة ومسجل خطربحوزته أقراص مخدرة فى البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط مصنع أسمدة زراعية مغشوشة بداخله51 طن أسمدة مضاف إليها بودرة بلاط بالبحيرة.

شن رجال مباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع أسمدة زراعية بدون ترخيص كائن بمدينة حوش عيسى لقيامة بإدارة المصنع بدون ترخيص واستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغش الأسمدة بإضافة بودرة بلاط، مما يعرض المحاصيل وصحة المواطنين للخطر وتم ضبط كمية ( 51.480 ) طن أسمدة زراعية مغشوشة ومواد خام مجهولة المصدر، وتحرر المحضر 1071/2016 جنح مركز حوش عيسى.

وتمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط مسجل خطر بحوزته بـ3500 قرص مخدر بقصد الاتجار بالبحيرة.

كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوحمص مفادها قيام كل من "ك.ا.ك" عاطل ومقيم السعرانية قسم كفر الدوار مسجل شقة خطر تحت رقم 576 "فرض سيطرة" فئة ب سبق اتهامه فى (25) قضية متنوعة ( مشاجرة ، سلاح ، أداب ،مخدرات ،سرقة ) آخرهم القضية 3756/2008 جنح قسم ثانى المنتزه الإسكندرية "مخدرات"، "ر.م.ش." عاطل النخلة البحرية أبو حمص، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة متخذين من مدينة أبو حمص مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير الإدارة، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة بمدينة أبوحمص وبحوزتهما 3500 قرص مخدر تامول ومبلغ مالى 500 جنيه، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه