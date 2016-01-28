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براءة سكرتيرة شركة لإلحاق العمالة بالخارج من تهمة التزوير بالجيزة

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براءة سكرتيرة شركة لإلحاق العمالة بالخارج من تهمة التزوير بالجيزة براءة سكرتيرة شركة لإلحاق العمالة بالخارج من تهمة التزوير بالجيزة
قال شحاتة محمد شحاتة المحامى بالنقض، إن موكلته "منى.ر.ع" سكرتيرة شركة (الجزيرة تورز) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بفيصل – الجيزة، حصلت على حكم بالبراءة بعد ثبوت عدم إدانتها فى القضية.

وأشار شحاتة إلى أن النيابة العامة قررت أيضا إخلاء سبيل موكله "أحمد.م.ش" فى ذات القضية والخاصة بتزوير أختام وأوراق تخص شركته لإلحاق العمالة للخارج، بعد تقديم المستندات الخاصة بالشركة وإثبات صحتها.

وأوضح أن موكله صادر فى حقه حكم بالحبس سنة في قضية أموال عامة سابقة، مشيرا إلى أنه قدم طلب معارضة في القضية بجلسة 27 مارس القادم.

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