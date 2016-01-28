ضبط 75 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية فى السويس

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية موسعة استمرت 4 أيام، من ضبط 75 من الهاربين من أحكام قضائية.

كان أصدر اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس تعليمات لإدارة البحث الجنائى برئاسة العميد محمد والى ورئيس المباحث محمد شرباش، بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 48 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 35 عنصر مسجل خطر و18 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

حيث تم التحفظ على المتهمين، وجارى تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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