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ضبط صاحب مصنع بحيازته 12 طن منظفات مجهولة المصدر بالمعصرة بحلوان

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ضبط صاحب مصنع بحيازته 12 طن منظفات مجهولة المصدر بالمعصرة بحلوان ضبط صاحب مصنع بحيازته 12 طن منظفات مجهولة المصدر بالمعصرة بحلوان
تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالقاهرة، من ضبط صاحب مصنع غير مرخص للصناعات الكيماوية، لحيازته 12 طن منظفات بمنطقة المعصرة بحلوان.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة، مفادها قيام مالك مصنع يعمل بدون ترخيص بنطاق دائرة قسم حلوان، يقوم بتجميع كميات كبيرة من المواد والمستلزمات الكيماوية لتصنيع المنظفات، مستخدما مواد رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المكان المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط مديره المسئول وبحيازته 8،714 طن منظفات صناعية متعددة بدون بيانات و3،625 طن منظفات داخل تنكات بالمصنع ومستلزمات تصنيع، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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مصر 365

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