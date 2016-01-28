ضبط صاحب شركة بصريات بحوزته 42 ألف شنبر نظارة مغشوشة بعابدين

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب شركة غير مرخصة للبصريات وبحوزته 42 ألف شنبر نظارة مقلدة ومغشوشة، تحمل علامات تجارية أجنبية ومجهولة المصدر بعابدين.

وأكدت التحريات ما ورد من معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بتجميع صاحب شركة كميات كبيرة من شنابر النظارات الطبية المغشوشة، والتى تحمل علامات تجارية أجنبية مشهورة، فى حين أنها مجهولة المصدر ولا يملك مستندات تفيد مشروعية حيازتها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وداهمت قوة من ضباط الإدارة محل البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم وبحوزته 42 ألف شنبر نظارة مقلدة ومغشوشة تحمل علامات تجارية أجنبية مشهورة.