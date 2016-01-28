مجلة تايم الأمريكية تكشف عن قائمة أطعمة تتحدى البرد وتُشعرك بالدفء

تعيش مصر حاليا أجواء برودة غير عادية، يصاحبها تساقط للأمطار على العديد من المحافظات المصرية، ورغم الملابس الثقيلة التى نرتديها والأغطية السميكة التى نتغطى بها، إلا أن البرد ينهش عظامنا ويعوقنا عن الاستمتاع بيومنا وأداء الأعمال المخولين بها، وهو ما يعزز الحاجة لبعض الوسائل الإضافية التى تحمينا من برد الشتاء القارس.

وكشفت مؤخرا مجلة "تايم" الأمريكية عن مجموعة من الأطعمة والمشروبات التى تساهم فى تدفئة الجسم وتعزيز درجة حرارته، وتشمل:

>1.تناول طبق من رقائق الشوفان، وهو من الحبوب الكاملة، ويساهم فى توليد قدر كبير من الطاقة بجسمك، ويعزز الشعور بالدفء، حسبما نشر بمجلة التغذية الأمريكية.

2.مشروب الشيكولاتة الساخن أو الكاكاو: من المشروبات التى لا يجب أن نستغنى عنها خلال الأجواء الباردة بفصل الشتاء، وهى غنية بمضادات الأكسدة التى تقى من الإصابة بالأمراض.

3.شوربة القرع العسلى: يجب أن تتناولها مرة واحدة على الأقل خلال الأسبوع، حيث تساهم فى الشعور بالدفء، و تتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة تحارب البرد والأنفلونزا نظراً لغناها بفيتامين "أ".

4.الشطة والأطعمة الحريفة: تحتوى على مادة الكابسايسين، والتى تساهم فى تعزيز معدلات التمثيل الغذائى وتنشيط عملية حرق الدهون، وهو ما يساهم فى شعورك بالدفء.

5.البطاطا والأفوكادو وعين الجمل والتفاح: ولها فاعلية كبيرة فى مقاومة الشعور بالبرودة وتعزيز الإحساس بالدفء.

6.مشروب الزنجبيل: يتمتع بخواص فريدة تجعله يطلق قدراً كبيراً من الحرارة فى الجسم وتحد من شعورك بالبرد.

كما كشف تقرير نشر مؤخراً بالموقع الأمريكى "eatthis" عن بعض الأطعمة التى تجعلك تشعر بالدفء، وتشمل: الكمون والقهوة والأطعمة الغنية بالحديد مثل: اللحوم الخالية من الدهون والسبانخ، بالإضافة إلى الموز الذى يساعد غدد الجسم على تنظيم درجة الحرارة.

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