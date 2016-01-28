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أطباء فرنسيون يحذرون من استخدام جهاز علاج الأسنان المصنع منزليا

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أطباء فرنسيون يحذرون من استخدام جهاز علاج الأسنان المصنع منزليا أطباء فرنسيون يحذرون من استخدام جهاز علاج الأسنان المصنع منزليا
حذر أطباء الأسنان الشباب فى فرنسا من استخدام جهاز الأسنان المصنع منزليا، مؤكدين أن لديه مخاطر جسيمة على الفم والأسنان.

وكان قد تم بث شريط على شبكات التواصل الاجتماعى ظهر أول الأمر فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى بعض الدول الآسيوية ثم وصل حاليا إلى فرنسا، ويوضح الفيديو طريقة تصنيع الجهاز من خلال سلك أو نسيج مطاط لتضيق الفوارق بين الأسنان أو توسيع الفك.

وقد وقع العديد من الشباب ضحية هذا الجهاز، حيث فقد بعضهم أسنانهم أو أصيبوا بالتهابات أو كشف الجذور وتعرية الأسنان، مما جعل الأطباء الفرنسيون يحذرون من الجهاز الخطير.
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مصر 365

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