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إصابة إسرائيلى بجروح خطيرة بهجوم بالسكين فى مستوطنة بالضفة الغربية

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إصابة إسرائيلى بجروح خطيرة بهجوم بالسكين فى مستوطنة بالضفة الغربية إصابة إسرائيلى بجروح خطيرة بهجوم بالسكين فى مستوطنة بالضفة الغربية

>أصيب اسرائيلى بجروح خطيرة مساء الأربعاء عند تعرضه للطعن من قبل فلسطينى فى محطة وقود فى مستوطنة جفعات زئيف بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت الشرطة واجهزة الاسعاف الاسرائيلية.

وقام الفلسطينى (17 عاما) بطعن الإسرائيلى مرتين فى الظهر عندما كان داخل متجر فى محطة الوقود فى المستوطنة الواقعة بشمال غرب القدس.

وحاول الفلسطينى الفرار بعدها إلا أن مدنيين لحقوا به وأصابوه بجروح طفيفة خلال محاولتهم السيطرة عليه قبل أن تعتقله قوات الامن، بحسب بيان للشرطة.

وأوضح البيان أن إصابة الإسرائيلى (35 عاما) خطيرة. إلا إن وضعه أستقر صباح الخميس بحسب متحدث باسم المستشفى الذى نقل اليه فى القدس.

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