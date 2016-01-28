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بالصور.. محافظ السويس يزور أسرة الشهيد النقيب محمد خاطر بقرية كبريت

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بالصور.. محافظ السويس يزور أسرة الشهيد النقيب محمد خاطر بقرية كبريت بالصور.. محافظ السويس يزور أسرة الشهيد النقيب محمد خاطر بقرية كبريت
زار اللواء أحمد حلمى الهياتمى محافظ السويس صباح اليوم، أسرة الشهيد محمد خاطر بمنطقة كبريت الجديدة بحى الجناين، للاطمئنان على والد ووالدة وأخوات شهيد القوات المسلحة النقيب محمد عادل محمد خاطر، والذى استشهد فى يناير 2015 أثناء الهجوم الإرهابى بمدينة العريش منذ عام.

وكان المحافظ قد دعا لتكريم الشهداء منذ أيام بمناسبة ثورة 25 يناير، ولم تستطع أسرة الشهيد محمد خاطر حضور الاحتفالية، لذا قام المحافظ بزيارتهم للاطمئنان على أفراد الأسرة بمنطقة كبريت .

رافق المحافظ فى الزيارة إبراهيم حسن رئيس حى الجناين ومنير كامل مدير عام المتابعة .

احمد حلمى الهياتمى، محافظ السويس، اسره الشهيد محمد خاطر (1)

احمد حلمى الهياتمى، محافظ السويس، اسره الشهيد محمد خاطر (2)

احمد حلمى الهياتمى، محافظ السويس، اسره الشهيد محمد خاطر (3)

احمد حلمى الهياتمى، محافظ السويس، اسره الشهيد محمد خاطر (4)

احمد حلمى الهياتمى، محافظ السويس، اسره الشهيد محمد خاطر (5)
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