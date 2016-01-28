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لويس سواريز يعترف بأفضلية أتلتيك في الشوط الأول

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لويس سواريز يعترف بأفضلية أتلتيك في الشوط الأول لويس سواريز يعترف بأفضلية أتلتيك في الشوط الأول

(إفي): لويس سواريز مهاجم برشلونة اليوم أن فريقه لم يكن الأفضل في الشوط الأول من مواجهة أتلتيك بلباو في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت لصالح البرسا (3-1) ليحسم بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وقال سواريز، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كنا نعرف أن أتلتيك بلباو سيلعب بهذه الطريقة في الشوط الأول، ونحن ندرك أننا لم نكن الأفضل"، مشيرا إلى أن البرسا تحسن خلال الشوط الثاني.

وأوضح أن الأداء القوي الذي قدمه أتلتيك بلباو في الشوط الأول "عقد الأمور بعض الشيء"، موضحا "أتلتيك فريق يضغط بصورة جيدة للغاية، وضغطوا علينا على نحو جيد، وهذا صعب علينا بعض الشيء بناء الهجمة".

ورغم ذلك، فإن البرسا خاض الشوط الثاني "بعقلية مختلفة"، وقدم لاعبوه "أداء جيدا"، وهو المهم بالنسبة للمهاجم الأوروجواني، إلى جانب التأهل إلى نصف النهائي بنتيجة (5-2) في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

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