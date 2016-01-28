وصول 13 ألف و61 طن زيوت نخيل لميناء الأدبية

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة ميد فيتر وعلى متنها 13 الف و61 طن زيوت نخيل قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة محبة وعلى متنها 199 راكب و21 شاحنة و10 سيارة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 59 شاحنة و16 سيارة، كما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 486 راكب و30 سيارة و17 شاحنة والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 87 شاحنة و1 راكب.

وعلى جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة الحرية وعلى متنها 81 شاحنة و7 راكب ومغادرة العبارة محبة وعلى متنها 380 راكب و14 سيارة و13 شاحنة.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 312 راكب منهم 135 معتمر و3 باص عمرة و11 شاحنة والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 221 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة و7 شاحنة و2 باص جيت و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 50 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 326 راكب منهم 135 معتمر و3 باص عمرة و9 شاحنة و2 سيارة و2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 51 شاحنة.