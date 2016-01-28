مطار شرم الشيخ يستقبل 1128 سائحا على متن 9 رحلات دولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الخميس 9 رحلات دولية على متنها 1128 سائحا من مختلف الجنسيات.

أكد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ وصلت 18% والنسبة العامة 16%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 9 رحلات دولية طيران على متنها 1128سائحاً من مختلف الجنسيات، و12 رحلة داخلية على متنها 833 سائحاً مصرياً بإجمالى 1961سائحاً، وغادر مطار شرم الشيخ 1706سائحين من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 104 سائحين قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 233 سائحا.