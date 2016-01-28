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علشان مايدخلش مصر.. 7 احتياطات لقطع الطريق على فيروس "زيكا"

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علشان مايدخلش مصر.. 7 احتياطات لقطع الطريق على فيروس "زيكا" علشان مايدخلش مصر.. 7 احتياطات لقطع الطريق على فيروس "زيكا"
خوف وهلع اجتاحا العشرات من دول العالم عقب الانتشار الملحوظ لفيروس زيكا فى 17 دولة بقارتى أمريكا الشمالية والجنوبية، وبالأخص فى البرازيل وكولومبيا، ويتسبب المرض فى حدوث تشوهات للأجنة عندما يصيب الحوامل، وينتقل إليهم بعد تعرضهم للدغة البعوضة المعروفة باسم البعوضة المصرية "زيكا".

وانتاب الكثير من المصريين بعض القلق خوفا من انتقال فيروس زيكا إلى ، خاصة مع إصدار الكثير من التوصيات التى نادت بالتوقف عن الحمل حتى عام 2018.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مصيلحى، رئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، إلى أن الوضع الحالى فى مصر مطمئن تماما ولا يوجد أى حالات إصابة فى البلاد، ولكن بما أن هذه البعوضة موجودة فى مصر فعلينا أخذ الاحتياطات التالية لمنع انتقال المرض للبلاد كالآتى:

1- البدء فورا فى محاربة أماكن تجمع البعوض والقضاء على المستنقعات الراكدة وأماكن تجمع القمامة قبل دخول فصل الصيف وانتشار البعوض لأنه الناقل الوحيد للمرض.

2- على سلطات الحجر الصحى بالمطارات كتابة إرشادات جديدة للقادمين من البلاد الموبوءة بالفيرس، وطلب تحليل دم لخلوهم من المرض، خاصة أن معظم المصابين قد لا يظهر عليهم الأعراض.

3- إجراء تحليل فورى للمصابين بالتهاب فى ملتحمة العين والقادمين من الأماكن الموبوءة لأن الالتهاب قد يكون سببه فيروس زيكا.

4- تجهيز أدوات وتحاليل الكشف عن الفيروس فى الدم بسلطات الحجر الصحى للكشف عن الحالات المشتبه فيها.

5- عزل أى مريض بالفيروس فى منزل بعيدا عن أماكن البعوض لأن الشخص نفسه لا ينقل الفيروس، ولكن لو تعرض للدغة بعوضة خلال فترة الإصابة (حوالى سبعة ايام منذ بدأ الإصابة) قد تقوم هذه البعوضه بنقل الفيروس لعشرات آخرين.

6- على الحوامل توخى الحذر من لدغ البعوض حتى لا يتعرض الجنين لعدم اكتمال نمو المخ لو اصبن بلدغة بعوضه ناقله للفيروس.

7- علينا تقوية جهازنا المناعى بمضادات الأكسدة والسلطة الخضراء والفواكه الطازجة لأن الفيروس ضعيف، ولا يستطيع مهاجمة الجهاز المناعى القوى.

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مصر 365

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