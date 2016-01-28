أوقاف سوهاج تنظم قافلة دعوية لقرية أولاد يحيى لتوعية المواطنين بصحيح الدين

نظمت مديرية الأوقاف بسوهاج قافلة دعوية إلى قرية أولاد يحيى بمركز دار السلام، أمس الأربعاء، بقيادة الشيخ عثمان سليم بدوى مدير الدعوة بأوقاف سوهاج والشيخ عبد الرحمن اللاوي مدير المساجد بأوقاف سوهاج وبعض القيادات الدينية بمديرية أوقاف سوهاج، بهدف توعية المواطنين بصحيح الدين والابتعاد عن الأفكار الهدامة.

وتمت زيارة مسجد العارف بالله الشيخ حمد يحيى، حيث تحدث الشيخ حنفى محمود دياب رئيس قسم المساجد الحكومية بمديرية الأوقاف عن حب الوطن وضرورة الحفاظ عليه والتحذير من السماع لدعاة الهدم وبث الفوضى وضرورة العمل على تنمية المجتمع من خلال العمل الجاد وتقوى الله والإخلاص للوطن.