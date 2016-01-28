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انتهاء امتحانات الإعدادية بجنوب سيناء اليوم

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انتهاء امتحانات الإعدادية بجنوب سيناء اليوم انتهاء امتحانات الإعدادية بجنوب سيناء اليوم
تنتهى امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء، اليوم الخميس، حيث يؤدى 1964 طالبا نظاميا و168 منازل، موزعين على 57 لجنة على مستوى إدارات المديرية الثمانية امتحان الشهادة الإعدادية فى مادة الدراسات الاجتماعية والتى تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهى فى الساعة الحادية عشر، لمدة ساعتين.

وأكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء فى تصريح صحفى لليوم السابع أن أعمال التصحيح تتم أولا بأول لافتا أنه أصدر تعليمات لرئيسى كنترول الابتدائية والإعدادية على ضرورة إعطاء كل طالب حقه أثناء التصحيح ودقة المراجعة مؤكدا أنه يريد خروج نتيجة تعكس المستوى الحقيقى للطلاب حتى تتمكن المديرية من وضع الخطط العلاجية الملائمة، مضيفا، أن الجميع يد واحدة فى الامتحانات للوصول بها إلى بر الأمان.

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