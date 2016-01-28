أمن الدقهلية يكشف لغز مقتل مسنة وسرقة مصوغاتها الذهبية بطوح

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من كشف لغز مقتل "مسنة" داخل غرفة نومها، حيث تبين أن صديق نجلها بالتبنى قام بخنقها وسرقة مصوغاتها وبعض النقود لمروره بضائقة مالية.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقعة، وتبين من فحص العقيد حسام فوزى، رئيس مباحث القليوبية، ورود بلاغًا من أهالى قرية الحصة باكتشافهم مقتل المدعوة "فوزية محمد إبراهيم " 75 سنة، ربة منزل، بغرفة النوم الخاصة بها بمسكنها.

انتقل المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث المركز، وبالفحص وإجراء المعاينة الأولية تبين أن المجنى عليها تقيم بعقار مكون من ثلاثة طوابق ويقطنه أقاربها والشقة خاصتها بالطابق الثانى، وبالدلوف لشقتها تبين أن الجثة ترتدى ملابسها كاملة وملقاة على ظهرها بسرير غرفة نومها، وبها آثار خنق بالرقبة من الجانبين والأمام بسبحة معلقة بالرقبة وخروج جزء من اللسان وآثار سحجات برسغ اليد اليمنى والأذن اليسرى.

وبسؤال شقيق المجنى عليها محمد عبد المطلب محمد 79 سنة بالمعاش، مقيم بذات العنوان، أقر باكتشافه مقتلها وسرقة 3 غويشة ذهبية من يدها اليمنى وقرطها الذهبى ومبلغ مالى قدره 400 جنيه.

توصلت تحريات البحث الجنائى لشاهدة رؤية تُدعى "سمية .ع.ع" 48 سنة ربة منزل، ومقيمة بالعقار المواجه لسكن المجنى عليها، والتي قررت مشاهدتها لشخص يُدعى "محمد.م"، وشهرته "بوجى" 23 سنة عاطل، أثناء نزوله من العقار قبل اكتشافهم الواقعة مباشرة.

وتبين من خلال التحريات عنه أن الأخير يشتهر عنه سوء السلوك والسمعة وأنه صديق نجل المجنى عليها بالتبنى ويدعى؛ أحمد يماني عبد العزيز صلاح، 23 سنة، عامل، محبوس حاليًا بسجن المرج العمومى على ذمة إحدى قضايا السرقة بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم؛ وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وأقر بارتكابة الواقعة، وأضاف باعترافاته أنه يمر بضائقة مالية وأنه يعلم أن المجنى عليها تُقيم بمفردها فتوجه للعقار وبالصعود لشقتها تبين أن الباب مفتوح فقام بالدخول للشقة، حيث شاهدته المجنى عليها ، وخشية افتضاح أمره قام بكتم أنفاسها وسحبها لغرفة نومها وخنقها حتى فارقت الحياة، ثم قام بالاستيلاء على المصوغات من يديها والمبلغ المالى وفر هاربًا

تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهم عبارة عن 3 غويشات وقطع غيار لدراجته النارية قام بشرائها عقب ارتكابه للحادث من المبلغ المالى الذى قام بسرقته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4307 جنح مركز طوخ لسنة 2016م، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.