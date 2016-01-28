رئيس مجلس النواب يلتقى اليوم رؤساء تحرير الصحف الممثلة بمحررين فى البرلمان

يعقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعاً مع رؤساء تحرير الصحف الممثلة بمحررين داخل البرلمان لوضع آليات تتيح لهم أداء عملهم بحرية تامة داخل المجلس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان يحيى قلاش نقيب الصحفيين، قال إن رئيس مجلس النواب أكد حرصه على أن يؤدى الصحفيون رسالتهم فى إطار الضوابط الأخلاقية المنظمة للمهنة.
- بالصور.. تفاصيل لقاء وفد نقابة الصحفيين مع رئيس مجلس النواب.. على عبدالعال يؤكد احترامه لحرية الصحافة.. والاتفاق على لقاء يجمعه برؤساء تحرير الصحف الخميس.. والوفد يطالب بتيسير عمل المحررين البرلمانيين