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بالفيديو.. طريقة جديدة لقتل الجراثيم والبكتيريا من إسفنجة المواعين

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بالفيديو.. طريقة جديدة لقتل الجراثيم والبكتيريا من إسفنجة المواعين بالفيديو.. طريقة جديدة لقتل الجراثيم والبكتيريا من إسفنجة المواعين
كثير ما تهاجم البكتيريا والفيروسات معدتنا ونلقى باللوم على الأطعمة التى نتناولها من الخارج أو الطريقة غير الصحية التى نطهو بها الطعام، ولم نفكر يوما أن الفرشاة أو الإسفنجة المستخدمة فى تنظيف الأطباق من أكثر الأشياء التى تنقل البكتيريا والجراثيم إلينا.

قد يبدو الأمر غريبا ولكنها الحقيقة، فرغم استخدامنا لمواد التطهير الخاصة بالجراثيم ومسحوق السائل فى تنظيف الأطباق حتى تظهر أمامنا الأطباق لامعة من النظافة، إلا أن البكتيريا والجراثيم تتراكم داخل فرشاة التنظيف وتنقل عبر الأطباق مهما كنت من مستخدمى المساحيق المطهرة.

ويقدم الموقع الأمريكى "بيزنس انسيدر" خدعة جديدة لقتل الجراثيم والبكتيريا بالفرشاة بعيدا عن فكرة وضعها فى الميكروييف، وذلك وفقا لنصائح الدكتور "فيليب تيرنو" أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم الأمراض بكلية طب جامعة نيويورك.

ويقول "فيليب": الإسفنجة تكون هى البيئة المثالية لنمو البكتيريا، والتى يمكن التغلب عليها عن طريق خلط محلول التبييض "كلور" بالماء ثم وضع الفرشاة أو الأسفنجة فى هذا الخليط وتركها لمدة 30 ثانية، بحيث تكون مغطاة فى هذا الخليط بالكامل ثم رفعها وغسلها بالماء الطبيعى، وبهذا نكون قد قتلنا كل الجراثيم ويفضل استخدام هذه الطريقة بعد كل مرة نغسل فيها الأطباق.

ويضيف: هذه الطريقة أفضل من مجرد إلقاء الفرشاة فى الميكروييف اعتمادا على أن الحرارة تقتل الجراثيم، ولكن المبيض به مواد تقتل الجراثيم بطريقة فعالة أكثر.

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مصر 365

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