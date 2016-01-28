ضبط 7 أشخاص بينهم 3سيدات بشقة دعارة فى العبور بالقليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من ضبط 7 أشخاص بينهم 3سيدات بشقة دعارة فى العبور يديرها عاطل، وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

تعود الواقعة بورود معلومات سرية لضباط مباحث قسم شرطة العبور، مُفادها قيام "صبحى.أ" 57 سنة، عاطل، باستئجار إحدى الشُقق المفروشة بناحية إسكان الشباب – بالطابق الأرضى – دائرة القسم، واستخدامها فى أعمال الدعارة حيث يتردد عليها النسوة الساقطات والرجال سيئى السمعة لممارسة الرذيلة فيما بينهم دون تمييز، وذلك نظير أجر مادى.

أكدت التحريات صحة المعلومات وتقنين الإجراءات تم استئذان النيابة العامة وتم استهداف تلك الشقة وأمكن ضبط المتهم؛ كما تم ضبط كل من "عبير.إ"، 45 سنة، بدون عمل، "وليد.ص"، 37 سنة، عاطل، "زينب.خ"، 24 سنة، عاطل، و"مجدى.أ"، 40 سنة، عامل، و"ولاء.خ"، 23 سنة، بدون عمل، و"محمد.س"، 40 سنة، عاطل، و"إكرامى.خ"، 43 سنة، عاطل، حيث تم ضبطهم حال قيامهم بممارسة الرذيلة.

عثرت المباحث بداخل الشقة على 4 زجاجات خمور، و20 قرصا مخدرا، و10 أقراص مُنشطة جنسيًا، وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 40 جراما، ومبلغ مالى قدره 750 جنيهًا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.