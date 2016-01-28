سقوط عصابة سرقة السيارات باستخدام الأسلحة النارية فى القليوبية

تمكن ضباط مركز الخانكة بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات تحت تهديد الأسلحة النارية، تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة بالواقعة.

تعود الواقعة عندما ورد لضباط المركز بلاغًا من "عنتر إسماعيل محمد" 58 سنة، سائق، بأنه حال سيره وبصحبته آخرين، بسيارته رقم ج ط ف 846 ماركة شيفرولية جامبو موديل 2003 بيضاء اللون، بناحية طريق كفر عبيان – دائرة المركز، فوجئ بمجهولين يستقلون دراجات نارية بحوزة أحدهم سلاح نارى يعترضون طريقه وأجبروه على التوقف ثم استولوا على السيارة و3 هواتف محمولة وفروا هاربين.

انتقلت على الفور قوة أمنية من المركز، وبتتبع خط سير هروب الجناة، تمكن ضباط المركز من ضبط أحد الجناة "محمود.م" 31 سنة عاطل، سبق اتهامه في قضية سلاح، وبحوزته سلاح ناري "فرد روسي" وطلقة من ذات العيار وأحد هواتف المجنى عليه.

وبمناقشة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "هاني.ن"ب، 38 سنة عاطل، سبق اتهامة في 3 قضايا مخدرات، "محمد.م"، 22 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضية سلاح، "محمد.ص"، 23 سنة، عاطل، وآخرين، كما اعترف المتهم بارتكابهم للعديد من الحوادث بنفس الأسلوب والطريقة.

وباستهداف الجناة بعدة أكمنة أمنية تمكن ضبطهم وجارى التحقيق معهم للوقوف على الجرائم التى قاموا بارتكابها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2565 جنح مركز الخانكة لسنة 2016م، وجاري العرض على النيابة العامة لمُباشرة التحقيق.