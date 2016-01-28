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انطلاق قوافل طبية مجانية لعلاج مرضى الوادى الجديد

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انطلاق قوافل طبية مجانية لعلاج مرضى الوادى الجديد انطلاق قوافل طبية مجانية لعلاج مرضى الوادى الجديد
تستقبل محافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، قافلة طبية ينظمها نادى روتارى القاهرة، والتى تستمر فى عملها لمدة 4 أيام، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، وتقديم الأدوية بالمجان فى تخصصات ( رمد - كلى - عمليات مخ وأعصاب - عمليات مياه بيضاء - أمراض القلب - أمراض الروماتزم).

وقال الدكتور مؤمن معاذ استشارى أمراض القلب بمستشفى الخارجة العام، إن القافلة الطبية سوف يشارك فيها الدكتور شريف مختار، وفريق العمل بقسم القلب والرعاية الحرجة بقصر العينى، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى، واستعراض التوعية من أخطار السكتة القلبية، والتوعية الصحية بأهداف المشروع، وذلك ضمن فعاليات القافلة الطبية التى تصل إلى المحافظة.

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مصر 365