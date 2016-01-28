بالصور.. إهمال بمسجد "سيدى عبداللاه" فى كفر الشيخ ومخاوف من سقوطه

يعانى مسجد عبد الله البرلسى (سيدى عبداللاه) بميدان سوق الجمعة بمدينة فوه من الإهمال الشديد، فقد تآكل سقفه وبمجرد هطول الأمطار تتساقط داخل المسجد لتهالك أسطحه.

قال نعمان الروينى، رئيس مجلس إدارة منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان، إن حالة المسجد لا يرثى لها، وأى أمطار تهطل تتساقط بداخل المسجد، لتهالك أسطح المسجد، الأمر الذى يشعرنا بأننا نؤدى الصلاة فى الشارع.

وأضاف الروينى، تم ترميم المسجد من منذ سنوات قليلة من قبل وزارة الآثار، ونظرا لتاريخ هذا المسجد والذى يعد من المساجد الأثرية بالمدينة، وتكلف ترميمه مبالغ تعدت المليون جنيه دون جدوى، ونطالب المسئولين بإعادة ترميمه، وإزالة السقف وإعادة صبه أو إصلاحه، حفاظاً على قيمة أثرية كبيرة لذا نطالب وزارة أوقاف كفر الشيخ ورئيس مدينة فوه التدخل فوراً لإنقاذ المصليين من كارثة قد تحدث أثناء الصلاة .

وتساءل سعيد شبور "عضو المنظمة" إلى متى سيظل هذا الوضع دون تدخل لإنقاذ هذا المسجد وقد وصلت يد الإهمال له وهو بيت من بيوت الله، وقد اتفق الأهالى أنه لو استمر هذا الوضع على ما هو عليه فسيتم غلق المسجد وتصعيد الأمر لأعلى المستويات نظرا لأن سقفه معرض للسقوط على المصليين فى أى وقت، مشيراً إلى أن المنظمة سوف تتابع الوضع أول بأول لحين انتهاء وحل هذه المشكل.



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