أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وأمطار غزيرة.. والصغرى بالقاهرة 7 درجات

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وأمطار غزيرة.. والصغرى بالقاهرة 7 درجات الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وأمطار غزيرة.. والصغرى بالقاهرة 7 درجات
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس شديد البرودة شمالا بارد جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتتكون الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة

الصغرى 7 العظمى 13

الإسكندرية

الصغرى 9 العظمى 14

مطروح

الصغرى 7 العظمى 14

بورسعيد

الصغرى 8 العظمى 14

دمياط

الصغرى 8 العظمى 14

بلطيم

الصغرى 8 العظمى 14

الإسماعيلية

الصغرى 7 العظمى 14

السويس

الصغرى 7 العظمى 14

العريش

الصغرى 7 العظمى 13

نخل

الصغرى صفر العظمى 11

طابا

الصغرى 2 العظمى 12

الطور

الصغرى 6 العظمى 17

مرسى علم

الصغرى 9 العظمى 17

الغردقة

الصغرى 8 العظمى 18

شرم الشيخ

الصغرى 10 العظمى 18

رفح

الصغرى 6 العظمى 12

كاترين

الصغرى صفر العظمى 7

سيوة

الصغرى 8 العظمى 16

المنيا

الصغرى 4 العظمى 15

الفيوم

الصغرى 3 العظمى 15

رأس سدر

الصغرى 6 العظمى 14

أبوسمبل

الصغرى 6 العظمى 18

وسط الدلتا

الصغرى 7 العظمى 13

أسيوط

الصغرى 3 العظمى 16

سوهاج

الصغرى 3 العظمى 17

الأقصر

الصغرى 5 العظمى 18

أسوان

الصغرى 6 العظمى 18

شلاتين

الصغرى 11 العظمى 21

حلايب

الصغرى 13 العظمى 18

الوادى الجديد

الصغرى 4 العظمى 17

قنا

الصغرى 5 العظمى 17

نويبع

الصغرى 8 العظمى 15

والسلوم

الصغرى 9 العظمى 16.

موضوعات متعلقة :

- الأرصاد: بدء انكسار موجة الطقس السيئ الجمعة وعودتها من جديد الاثنين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي