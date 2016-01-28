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خدع جمالية من النجمات لتغيّري حياتك

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الأربعاء 27-01-2016 15:57

تحاول كلّ سيدة اكتشاف طرق مميزة تسهم في إبراز جمالها من الداخل والخارج لتتمتع بثقة أكبر بشكلها. وهؤلاء النجمات يُعتبرن مثالاً جمالياً، إذ إنهن يستشرن دائماً خبراء متخصصين في العناية بالبشرة وشدّ الجسم وخُدَع المكياج الجديدة.

وبعد عدة تجارب وتمارين وتقنيات، تظهر كلّ نجمة بشكل جديد، فيتحوّل ظهورها إلى صيحة جمالية.

إذا كنت ترغبين في تحسين شكل جسمك أو تريدين تنظيف بشرتك من السموم، أو حتى اكتشاف تقنيات المكياج الجديدة، فتابعي معنا، في هذا العدد من مجلة "سيدتي"، 5 أسرار جمالية غيّرت حياة النجمات.

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