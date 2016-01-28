مستحضرات شيسيدو للعناية بالجمال يوم الحب

صحيح أنّ عيد الحب مناسبة مميّزة لكل زوج عشّاق إذ يعبّر فيه كل واحد منهما عن حبّه للآخر، إلا أنه لا يقتصر على تبادل المشاعر بين الحبيب والحبيبة، بل هو أيضاً فرصة مثالية للتعبير عن حب الذات تعبيراً فعلياً وإحاطة النفس بالدلال. وبمناسبة هذا العيد المميّز، أطلقت شركة شيسيدو مجموعة مستحضرات للعناية بالبشرة وغيرها من منتجات الجمال التي سترضي حتماً رغباتك في هذا اليوم المفعم بالحب، بما في ذلك مجموعة هدايا مثالية للحبيب أو الحبيبة وباقة من مستحضرات العناية بالبشرة الأكثر تطوّراً والتي تضمن بشرة أكثر صحة وإشراقاً.

لذا، نوصي عملاء شيسيدو بالاحتفال مع شريك أو شريكة القلب بهذا العيد بمشاركتهم مجموعة ابتكارات شيسيدو الرائدة في عالم الجمال والعناية بالبشرة. تُعيد منتجات شيسيدو التوازن إلى حياتك من خلال تعزيز صلة الوصل بين الذهن والجسم والروح بفضل تركيباتها المُبتَكرة خصيصاً لتزويدك بإطلالة متألقة وشعور رائع استقبالاً لعيد الحب المنتَظر بفارغ الصبر.

العطور

عطر Zen للرجال: استرجع صفاءك الذهني والبدني مع عطر Zen. إنّه عطر مميّز مخصّص للرجل الأنيق العصري. عزّز شغفك الداخلي مع عطر Zen، منهلُ الطاقة المتجدّدة.

عطر Ever Bloom للنساء: تألقي أنوثة وجمالاً مع عطر Ever Bloom زكي الرائحة. يتميّز هذا العطر من شيسيدو بتركيبة عطرية تجمع بين عبق المسك الفذ ورائحة الزهور البيضاء، مولِّدة بالتالي شذاً غنياً وغامراً.

مستحضرات العناية ببشرة النساء

تفتخر شيسيدو بتزويد عميلاتها بمجموعة واسعة من مستحضرات العناية بالبشرة المصنَّفة وفق خطوط منتجات توفر حلولاً فعالة لكل مشاكل البشرة. تشمل المجموعة كريم الترطيب White Lucent وهو الحل المثالي لتفتيح البشرة، بينما يتميّز سيروم Bio-Performance بتركيبة متطوّرة تعيد إلى بشرة الوجه رونقها ونضارتها.

مستحضرات العناية ببشرة الرجال

تتوفر مجموعة واسعة من منتجات شيسيدو للعناية ببشرة الرجال وتتميّز كلّها بأداء عالٍ وتركيبة فعالة تساعد على تحدي أبرز مشاكل البشرة التي يعانيها الرجل، لا سيما البشرة الجافة والباهتة والخطوط الرفيعة وغيرها من علامات التقدّم في السن الملحوظة، كما تتمتّع بمكوّنات تحمي البشرة من عوامل الإجهاد البيئي.

مستحضرات العناية بالجسم

تقدّم لك شيسيدو خط منتجات Advanced Body Creator الذي يشمل مجموعة مستحضرات ثورية للعناية بالجسم والتي تتميّز بتركيبة فعالة تعمل على تنحيف الجسم والتخلّص من السيلوليت والدهون المتراكمة، وتساعد بالتالي على تعزيز قوامه الجميل.

مستحضرات التجميل

تستند شيسيدو إلى أبرز خصائص فن ابتكار الألوان ومستحضرات التجميل الياباني لكي توفر منتجات مميّزة تزخر بباقة واسعة من الألوان الأنيقة والفنية الملهمة. تتمتع مستحضرات التجميل من شيسيدو بتركيبة ألوان عالية الجودة وفاخرة قائمة على أحدث تقنيات انعكاس الضوء الاستثنائية لابتكار ألوان نقية وحقيقية.