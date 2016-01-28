مكياج ديور في عرضها للأزياء الراقية لربيع وصيف 2016

ماكياج عرض Diorللأزياء الراقية لربيع وصيف 2016من ابتكار وتصميم Peter Philips.

ابتكر Peter Philips المدير الإبداعي لماكياج Dior إطلالتين مختلفتين لمواكبة الصورة الظلية المعاصرة بعيون سوداء جريئة وأحمر شفاه ناري.

"يُبرز الكحل الأسود جمال العينين الطبيعي مع شفاه باللون البيج الفاتح، في حين أن بعض العارضات يظهرن بشفاه بلون قرمزي وبشرة خالية من العيوب."

كما قال Peter Philips موضحاً "عدد قليل فقط من عارضات الأزياء، سيظهرن في منتصف العرض ونهايته، يضعن أحمر الشفاه باللون الأحمر الغامق. وجاءت هذه الفكرة لإحياء ذكرى إطلالات اللون الأحمر لعروض "coup de Trafalgar" التي اشتهر بها Christian Dior. وستُعرض هذه التصاميم النارية في وسط العرض لمفاجأة الجمهور."

الماكياج

العيون

أوضح Peter Philips قائلاً " تم استخدام قلم الكحل الأسود Diorshow Pro Liner Waterproof لتحديد الجفن العلوي، ورسم خط أفقي على خط الرموش لتوسيع العين."

"وبعد ذلك قمت بإبراز جمال الرموش لتبدو كثيفة وطويلة. أولاً وضعت طبقة من Diorshow Maximiser 3D, ثم وضعت عدة طبقات من الماسكارا السوداء Diorshow Iconic Overcurl Waterproof التي تحافظ على تموج الرموش بالإضافة إلى Diorshow Designer الذي يذيد من كثافة الرموش.

كما أضاف قائلاً " وفي الإطلالة الثانية التي تعتمد على الون المحايد للعيون وضعت على الجفن بأكمله اللون الفاتح والبراق الموجود في وسط علبة ظلال 5-Couleurs Palette بألوان Escapade لإعطاء العين اللون الطبيعي المضيء."

البشرة

كما أوضح Peter Philips قائلاً "تميزت الإطلالتان ببشرة مضيئة بلون طبيعي. وزعت كريم أساس Diorskin Star Fluid Foundation على البشرة لإضاءة البشرة ولتوحيد لونها. وبلمسات بسيطة على البشرة من Diorskin Star Concealer والقليل من بودرة Poudre Nude Air لإضافة اللمسات الأخيرة والحصول على بشرة خالية من العيوب."

الشفاه

"تتميز الشفاه في الإطلالة الأولى بلون طبيعي – لأننا ببساطة وضعنا اللون المحايد لـ Fix It

لإحياء اللون الطبيعي للشفاه."

وأوضح Peter Philips قائلاً "وعلى صعيد آخر، تميزت الشفاه في الإطلالة الثانية باللون الأحمر الناري – عرض "Coup de Trafalgar" الشهير، إشارة إلى عروض Christian Dior."

وحددت الشفاه بقلم التحديد Crayon Contour Lèvres ذو اللون الأحمر الملكي، ثم وضعت درجة Fabuleuse باللون الأحمر القاتم لأحمر شفاه Diorific Mat. وبعد ذلك وضعت على الشفاه لمسة داكنه لتعزيز اللون باستخدام محدد الشفاه Crayon Contours Lèvres بدرجة Prune Troublant لتمتزج مع اللون الأحمر الغامق لـ Diorific Mat Troublante في وسط الشفاه السفلى."

وأضاف أيضاً " ستغطى الأطراف باللون الأحمر بخفة، ولا يُحدد خط الشفاه بشدة حتى تظهر الأطراف بلون مموه وغير ظاهر."

الأظافر

"تظهر الأظافر باللون البرقوقي الداكن، باستخدام طلاء الأظافر Dior Vernis n°970 Nuit 1947.."

الشعر

صفف Guido Palau الشعر بتسريحة أنيقة وجديدة لتكشف عن جمال الوجه. يُصفف الشعر ويُعقد للخلف بعقدة كبيرة أو منخفضة أو رقيقة.

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مكياج عرض الأزياء الراقي لربيع وصيف 2016

الوصف: ما وراء كواليس عرضDior لربيع وصيف 2016.

العيون: في الإطلالة الأولى تم وضع الكحل الأسود Diorshow Pro liner waterproof

على خط الرموش العلوية. تم تغطية الرموش بقاعدة من Diorshow Maximiser 3D ثم تغطية الرموش بطبقات عديدة من الماسكارا السوداء باستخدام Diorshow Designer وماسكارا Diorshow Iconic Overcurl waterproof.

وفي الإطلالة الثانية وُضع على الجفن بأكمله اللون البيج الموجود في علبة ظلال 5-Couleurs Palette n°536 Escapade.

البشرة: كريم أساس Diorskin Star fluid foundation n°10 ولمسة بسيطة من كونسيلر Diorskin Star Concealer n°001 وتفتيح البشرة بالقليل من بودرة Poudre Nude Air.

الشفاه: كانت الشفاه في الإطلالة الأولى طبيعية تماماً باستخدام Fix It n°001, أما الإطلالة الثانية فتميزت الشفاه باللون الأحمر من خلال استخدام قلم التحديد Crayon Contour Lèvres Rouge Royal n°952 وأحمر شفاه Diorific mat lipstick n°750 Fabuleuse. ولُوِّن منتصف الشفاه السفلى باستخدام قلم التحديد Crayon Contour Lèvres n° 943 Prune Troublant وأحمر الشفاه Diorific Mat lipstick n°590 Troublante.

الأظافر: زُينت الأظافر بطلاء Dior Vernis n° 970 Nuit 1947.